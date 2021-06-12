تشريعيات.. بوقدوم يدلي بصوته الانتخابي رفقة حرمه في العاصمة

أدى، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم السبت، واجبه الانتخابي، في إطار الانتخابات التشريعية جوان 2021. وصوت وزير الخارجية، رفقة حرمه، في مدرسة احمد عروة في منطقة نادي الصنوبر، بعين بنيان العاصمة.

للإشارة، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، لاستقبال أزيد من 24 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني. وجاء الاستحقاق الوطني بشعار “فجر التغيير” يجري بظل إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية .

وتم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن. بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر -حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ولإنجاح الاستحقاق الوطني، أعدت السلطة المستقلة للانتخابات برتوكول صحي خاص للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. حيث تجندت مختلف مؤسسات الدولة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.