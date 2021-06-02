تشريعيات 12 جوان.. هذه أجندة المترشحين لليوم الـ14 من الحملة الإنتخابية

سطرت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة برنامجها الإنتخابي لليوم الرابع عشر من الحملة الإنتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان المقبل.

وسينشط رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، تجمعا شعبيا بدار الثقافة كاتب ياسين بولاية بلعباس على الساعة 17:00 سا. كما سيعقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، تجمعا شعبيا بولاية عين الدفلى على الساعة 10:00 سا.

في حين رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعين شعبيين بكل من ولاية معسكر على 10:00، وتيارت على 15:00.والأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي ينشط تجمعا شعبيا بولاية المغير على الساعة 09:00 سا.

أما حركة الإصلاح الوطني ينشط تجمعا شعبيا بولاية ميلة صباحا وفي برج بوعريريج مساء. ورئيس حزب الكرامة محمد الداوي ينشط تجمعين شعبيين بكل من المسيلة صباحا وبوسعادة مساء.

أما الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا ببلدية عين السبت بسطيف على 13:30. ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ينشط صباحا تجمعا شعبيا بولاية أم البواقي.

كما سينشط رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني ينشط على الـ 17:00 تجمعا شعبيا بولاية تمنراست. ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ينشط تجمعا شعبيا بولاية تمنراست على 17:30سا .

ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعين شعبيين بكل من تيزي وزو على 09:30. والبويرة على 15:00 سا.في حين رئيسة تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي تنشط تجمعين شعبيين بباتنة على 10:00و 15:00.

وسيعقد الأمين العام لجبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي ينشط تجمعين شعبيين بولاية البليدة على 16:30 و 17:00. ورئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات ينشط تجمعا شعبيا بولاية الشلف على 10:00سا .

ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعين شعبيين بكل من الشلف 10:00 والبليدة 15:00. ورئيس حزب العدالة والحرية بالنيابة جمال بن زيادى ينشط تجمعا شعبيا بولاية قالمة على الساعة 17:00.

أما تجمع شعبي لجبهة الجزائر الجديدة بتيبازة صباحا.وجيل جديد ينظم نشاطين جواريين بالشلف صباحا ومعسكر مساءً.وبتيبازة تجمع شعبي لجبهة التجديد الجزائري صباحا.