تشغيل أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر

قامت سونلغاز عبر شركتها الفرعية سونلغاز - انتاج الكهرباء، ابتداء من يوم الخميس الماضي، بالتشغيل الجزئي للمحطة الهجينة لإنتاج الكهرباء بمستغانم وذلك من خلال دخول التوربينات الغازية الأولى حيز الخدمة.

وتأتي هذه العملية لتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بـ 450 ميغاواط كمرحلة أولى، حسب بيان للمجمع.

وتضاف هذه المنشأة الطاقوية الكبرى، إلى جملة المشاريع الطاقوية الهامة التي نجحت سونلغاز في إدخالها حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة الماضية. والتي من شأنها تعزيز الحضيرة الإنتاجية لسونلغاز، ودعم قدرتها الوطنية في تعزيز تموين المواطنين بالطاقة.