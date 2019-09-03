تشكيل الحكومة الإنتقالية في السودان خلال 48 ساعة

أعلن المتحدث بإسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي، اليوم الثلاثاء، أن تشكل الحكومة الإنتقالية، سيكون في غضون 48 ساعة على أقصى تقدير.

وأوضح الفكي، عقب اجتماع استثنائ لمجلس السيادة الانتقالي، بحضور رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن المجلس تفهم اسباب تأخير تشكيل الحكومة، ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزارء.

وقال الفكي: “حمدوك يرغب في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان، وللأجيال التي شاركت في الثورة”.

وأضاف ذات المتحدث، أن المجلس سيعقد اجتماعا غدا الاربعاء، بحضور رئيس الوزراء، للتدارس والتشاور بين مجلس السيادة، والجهاز التنفيذي.