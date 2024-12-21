تشكيل فريق عمل مشترك لترقية أداء موانئ الصيد البحري

اتفقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة النقل على إعداد ورقة طريق لترقية أداء موانئ الصيد البحري وتحسين ظروف عمل المهنيين، وذلك بهدف رفع الإنتاج السمكي.

وحسب بيان وزارة الفلاحة ترأس كل من وزير الفلاحة ووزير النقل إجتماعا تنسيقيا حول إعادة بعث نشاطات الصيد البحري.

وخلص الإجتماع بقرارات هامة أين “أمر الوزيران بتشكيل فريق عمل مشترك للشروع فورا في إعداد ورقة طريق ميدانية بين الوزارتين تشمل الإجراءات التنظيمية والقانونية، والعملية والتدابير الواجب اتخاذها لترقية أداء موانئ الصيد البحري, وتحسين ظروف عمل المهنيين، بغية رفع الإنتاج السمكي وتعزيز الوفرة على مستوى السوق المحلي”.

وأضاف البيان أن هذا الإجتماع يأتي تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المستمد من توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.