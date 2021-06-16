تشيرشيسوف يحرم لاعبي المنتخب الروسي من مشجعتهم الحسناء

قرر مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرشيتوف، منح المشجعة الحسناء الروسية نتاليا نيمشينوما، من الإقتراب من لاعبيه في يورو 2020.

وكشفت موقع “ذضن” البريطاني، أن المدرب تشيرشيتوف، منع دخوا الفتيات الجميلات، لغرف تغيير ملابس لاعبي الدب الروسي، بما فيهم المشجعة الوفية نتاليا نيمشينوما.

واعتبر ذات المصدر، أن هذا القرار يعد ضربة قاضية للمشجعة الروسية الأكثر جاذبية، والتي صنعت الحدث في مونديال روسيا 2018.

وكانت عارضة الأزياء الروسية نتاليا نيمشينوما، قد لفتت أنظار العالم في مونديال روسيا، أين تم وصفها بأجمل المشجعات.