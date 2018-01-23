تشيلسي لا يزال مُصرا على إنتداب سليماني !

بعد أن نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية في وقت سابق أن نادي “تشيلسي” قد وضع سليماني ضمن إهتمامته، أكد موقع “ليستر ميركوري” صحة هذا الخبر.

وقد كشف الموقع أن ت”شيلسي” يتابع وبإهتمام كبير سليماني وسيتقدم بعرضه الرسمي ولو على شكل إعارة.

لكن المشكل يبقى في إدارة “ليستر” التي تريد التخلص من اللاعب الجزائري بصفة نهائية وليس إعارته.

في نفس السياق، سليماني هو الحل الأخير لكونتي في حالة فشله في ضم “دزيكو” أو “كارول”.

من جهة أخرى، نيوكاسل لا يزال مهتما بخدمات “السوبر سليم” لتدعيم صفوفه.

يذكر أن بويال أكد أنه يسعى للتخلص من بعض المهاجمين حتى يحقق التوازن في التشكيلة.