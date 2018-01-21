تشيلسي يُريد ضم سليماني !!

كشفت صحيفة “the sunday times” أن نادي “تشيلسي” الإنجليزي مهتم بضم الجزائري إسلام سليماني في الميركاتو الشتوي الحالي بطلب من المدرب” كونتي”.

حيث أكدت ذات الصحيفة أن المدرب الإيطالي لا يزال يبحث عن مهاجم ليدعم به “البلوز”.

فكونتي كان يريد ضم “كارول” من “وست هام” وحتى “كراوش” من “ستوك سيتي”، لكن الآن يدرس إمكانية ضم سليماني.

كما أن” السوبر سليم” بات غير مرغوب فيه في نادي “ليستر” الذي سيتركه يرحل مقابل 25 مليون أورو أو أكثر.

وبات الجزائري محور إهتمام العديد من الأندية الإنجليزية على غرار “واتفورد” و”نيوكاستل” بالإضافة إلى نادي “بيشكتاش”.