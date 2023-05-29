 تشييد تمثال للأمير عبد القادر.. الفريق أول شنقريحة يشيد بهذا القرار

أشاد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين،بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخصيص غلاف مالي لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر، كرمز من رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد قوى الاستعمار والظلم.

وذلك حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، حيث قال الفريق أول شنقريحة:

“أنه بمناسبة الذكرى الـ 140 لوفاة الأمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري رحمة الله عليه، المصادف لتاريخ 26 ماي، أشيد بقرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تخصيص غلاف مالي لتشييد تمثال يخلد تاريخ هذا البطل الفذ.

والذي لا تزال شخصيته وانجازاته العظيمة محطاً لتقدير وعرفان وفخر الشعب الجزائري برمته، بل والعالم بأسره، كرمز من رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد قوى الاستعمار والظلم، وكرجل كرس حياته لإعلاء كلمة الحق وخدمة أمته الجزائرية.

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي:

“إن هذا القرار الحكيم ينم عن قيم الوفاء التي لطالما طبعت شعبنا العريق، وترسخت في تقاليد أمتنا العظيمة تجاه أبطالها، حتى تبقى إلى الأبد شاهدة على عظمة صنائعهم”.

وفي ختام اللقاء فسح الفريق أول شنقريحة، المجال أمام أفراد الناحية للتعبير عن انشغالاتهم واهتماماتهم، مبدين كامل استعدادهم للاضطلاع بمهامهم النبيلة على أكمل وجه.

هذا وقام الفريق أول شنقريحة، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.