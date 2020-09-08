تشييع جثمان الفقيد اللواء مفتاح صواب بمقبرة العيون بالطارف

شيع ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الفقيد اللّواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية السابق بمقبرة العيون بولاية الطارف.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد قدم للفقيد صبيحة اليوم التشريفات العسكرية بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش” بعين النعجة،

وذلك بحضور الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي وكذا عائلة المرحوم.

وأضاف البيان، أن مراسم التشييع عرفت قراءة فاتحة الكتاب على روح المرحوم، تلاها استماع الحاضرين لكلمة تأبينية تناولت مساره المهني الحافل في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.

لللإشارة، فإن اللواء مفتاح صواب القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بوهران، توفي فجر الاثنين، إثر مرض عضال بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.