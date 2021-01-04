تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني العريف محمد رابح راشدي إلى مثواه الأخير

شيع ظهر اليوم الاثنين، جثمان شهيد الواجب الوطني، العريف محمد رابح راشدي ابن مدينة سوق أهراس إلى مثواه الأخير.

وحضر مراسيم تشييع الجنازة والي سوق أهراس والأسرة العسكرية والثورية والمنتخبون.

للتذكير، استشهد أمس الأحد، في ميدان الشرف العريف راشدي محمد رابح، أثناء القضاء على إرهابيين خطيرين بمنطقة مسلمون في تيبازة.

وعزى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسرة الجيش الوطني الشعبي وعائلة شهيد الواجب الوطني العريف راشدي محمد رابح .

وغرد على تويتر “‏تأثرت بمزيد من الحزن والأسى باستشهاد، العريف راشدي محمد رابح مدافعا عن وطنه ضد بقايا الإرهاب الأعمى”.

كما تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الشهيد وذويه.