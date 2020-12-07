تشييع جنازة الطفل يانيس بقرية اغيل موحو في تيزي وزو

شيع ظهر اليوم الاثنين، الطفل يانيس حساني، صاحب الأربع سنوات، إلى مثواه الأخير، بقرية اغيل موحو في تيزي وزو.

وقبل تشييع الجنازة، تم نقل جثمان الطفل يانيس من طرف الحماية المدنية والدرك الوطني إلى منزله العائلي، لإلقاء النظرة الأخيرة.

وحصر الجنازة جمع غفير من المواطنين وأعيان القرى المجاورة الذين قدموا من مختلف مناطق تيزي وزو.

وقد كشف تقرير تشريح جثة الطفل يانيس الذي صدر مساء اليوم، عدم وجود آثار عنف على جثة الضحية.

وبحسب نتائج التشريح التي أجريت بمستشفى ذراع الميزان بتيزي وزو، فإن جثة يانيس تعرضت للنهش من طرف حيوانات مفترسة.

وعثر ظهيرة الجمعة الماضي، على جثة الطفل المختفي يانيس بين أشجار وأحراش غابة قرية ايغيل موحو.

ووجدت الجثة غير مكتملة ومتناثرة الأجزاء، حيث عثر عليها عن طريق كلب مدرب مختص في تقفي الاثر تابع للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيزي.