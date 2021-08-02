تشييع وزير الأمن والتوثيق الصحراوي إلى مثواه الأخير

تم اليوم الإثنين، تشييع الشهيد عبد الله لحبيب البلال، رئيس لجنة الدفاع والأمن بجبهة البوليساريو، ووزير الأمن والتوثيق الصحراوي، إلى مثواه الأخير.

وأقيمت مراسم تشييع الفقيد، في مقبرة ولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

وانتقل الشهيد عبد الله لحبيب البلال، إلى رحمة الله، أمس الأحد، متأثرا باصابته بفيروس كورونا .

وتقلد الراحل عدة مناصب قيادية في الدولة الصحراوية منها وزيرا للدفاع الوطني، ثم قائدا لعدة نواحي عسكرية، منها السابعة والثانية. ثم وزيرا للأمن والتوثيق وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن وافاه الأجل المحتوم .

ونعت الرئاسة الصحراوية القيادي والمناضل الصحراوي، وزير الأمن والتوثيق وعضو المكتب الدائم للأمان الوطنية عبد الله لحبيب، وأعلنت الحداد لمدة أسبوع.