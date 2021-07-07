تصدر الترند العالمي وشغل السوشيل ميديا.. تعرف على قصة الشاب “كاميرون هيرن”

كاميرون هيرين Cameron Herrin المسمى عالمياً بالمجرم الوسيم، تم تداول اسمه بشكل كبير خلال الساعات الماضية. لكن ما قصة هذا الشاب الذي أصبح بين ليلة وضحاها نجم السوشيل ميديا؟.

كاميرون هيرن شاب أمريكي يبلغ من العمر 21 عاما، من أسرة ثرية. لكن الجريمة التي ارتكبتها جعلته نجما رغم بشاعتها. حيث قام في يوم الحادثة بالخروج مع أخيه ومجموعة من الأصدقاء إلى أحد الأحياء المجاورة لحيهم. وتنافسوا فيما بينهم بسباق السيارات. وعند قيادته لسيارته بسرعة جنونية وقت خروج الأم وابنتها الرضيعة ولم يستطع الشاب التقليل من سرعته أو تفاديهما مما أودى بحياتهما على الفور.

وتم القبض على هذا الشاب ومحاكمته على جريمته. وجاء الحكم صادما للجميع بسجنه 24 عاما. وأحدثت قضية كاميرون انقسامًا واضحًا في المتابعين بين مؤيد للحكم الصادر بحقه ومعارض مستعطف معه.