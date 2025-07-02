تصدير أول شحنة من المواد الصيدلانية نحو موريتانيا

قام مجمع “صيدال”، اليوم الأربعاء، بتصدير أول شحنة من المواد الصيدلانية نحو موريتانيا، بعد فوزه بمناقصة دولية، وذلك انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة.

و كشف المدير العام للمجمع العمومي يونس بوعرعارة. في تصريح لـ”/وأج”، أن هذه الشحنة الأولى, الموجّهة لفائدة الهيئة المركزية لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية بموريتانيا (CAMEC). تتكون من 100 ألف قارورة من دواء “الباراسيتامول” الموجه للأطفال.

وأشار المسؤول إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المناقصة الدولية التي أطلقتها الهيئة الموريتانية سنة 2024, والتي فاز بها المجمع. مضيفا أن “صيدال” شارك مؤخرا في عدة مناقصات دولية لتصدير منتجاته إلى دول أخرى، لاسيما السنغال، التشاد واليمن.

وأكد المسؤول أن توجه المجمع نحو الأسواق الخارجية يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتطبيقا لتوجيهات وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مبرزا أن هذه الخطوة تجسد مسعى فعلي لتعزيز الشراكة بين الجزائر وموريتانيا، وتسهم في تسهيل الولوج إلى أدوية ذات جودة.إلى جانب دعم التبادلات في المجال الصيدلاني.

وفي سياق ذي صلة،يرتقب أن يتم، خلال الأشهر المقبلة، تصدير كميات إضافية من مختلف أنواع الأدوية إلى موريتانيا، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة شهر مايو الماضي بين “صيدال” وشركة “شنقيط فارما” (Chinguitty Pharma) الموريتانية، الناشطة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلانية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال تموين السوق الموريتانية بالأدوية الجزائرية والترويج لها، وفق نفس المسؤول.

إطلاق شراكة لإنتاج الأدوية في موريتانيا

كما سيتم، بموجب هذه الاتفاقية, إطلاق شراكة لإنتاج الأدوية في موريتانيا، لاسيما وأن الشريك الموريتاني يتوفر على مصنع في مراحل متقدمة من الإنجاز. من المقرر أن يدخل حيز الخدمة بدعم تقني من مجمع “صيدال”.

وسيرتكز الإنتاج، في مرحلته الأولى، على الأدوية الأكثر استعمالا. كالمشروبات العلاجية والأقراص. على أن يتوسع لاحقا ليشمل أدوية موجهة لعلاج أمراض مزمنة. على غرار داء السكري. أمراض القلب. وكذا مضادات السرطان.

والمناسبة، أكد بوعرعارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجمع الرامية إلى تعزيز حضوره في الأسواق.لاسيما الإفريقية، مذكرا بأن “صيدال” كان قد صدر كميات من المواد الصيدلانية إلى كل من التشاد,.مالي وتونس سنة 2024.