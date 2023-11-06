تصدير.. تنظيم ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية

تنظم وزارة التجارة وترقية الصادرات، هذا الثلاثاء، ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بعملية التصدير.

و حسب بيان للوزارة، تهدف هذه الورشة التي ستُعقد بالجزائر العاصمة تحت إشراف كل من وزير التجارة وترقية الصادرات. الطيب زيتوني، ووزير المالية لعزيز فايد، إلى الاصغاء إلى الانشغالات والتحديات التي تواجه المصدرين. فيما يتعلق بالإجراءات المالية والمصرفية والجمركية.

وسيشارك في هذه الورشة كل من إطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات، والهيئات تحت الوصاية، وإطارات قطاع وزارة المالية، وبنك الجزائر، والجمارك، والضرائب، حسب ذات البيان.

كما ستشهد ذات التظاهرة، مشاركة ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وممثلي البنوك، وممثلي الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، علاوة عن رؤساء الجمعيات المهنية، وممثلين عن الشعب المهنية ومؤسسات مصدرة في عديد القطاعات.