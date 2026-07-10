أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، عن تصدير 25 ألف نسخة من المصحف الشريف إلى جامع باريس، خدمة للجالية الجزائرية والإسلامية في فرنسا.

ويأتي هذا، حسب ما نشرته الوزيرة على صفحتها بفايسبوك، في انتظار استكمال عمليات مماثلة لفائدة جالياتنا في الدّول الغربية.

وشكرت الوزيرة بهذه المناسبة، رئيس الجمهورية،، على تكرّمه بالتوجيه بطباعة المصحف الشّريف سنويّا واختياره لمطابعنا للوفاء بهذا الالتزام ونيل هذا الشّرف.

وأضافت الوزيرة، أنه وإذا كان لا بدّ وأن نفتخر بالتزام قطاع وزارة الثّقافة والفنون على مدار سنوات بتقديم المصحف الشريف في حلّة ممتازة وجودة تنافسية. فوجُب الافتخار أوّلا بعمال وفنيي المؤسّسة الوطنية للفنون المطبعية. الذين ظلّوا لسنوات يطوّرُون طباعة المصحف الشّريف برواية ورش، وكذا مصحف الجزائر.

كما جددت بن دودة، إلتزام وزارة الثّقافة والفنون بمواصلة العمل على تجسيد طلبات الطّباعة الفاخرة خاصة ما يتعلّق بالمصحف الشّريف.