«تصريحاتي حول الصحراء الغربية قناعة شخصية من مواطن عادي»

قال، عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأسبق، إن تصريحاتي حول القضية الصحراوية قناعة شخصية.

ولا تعبّر عن رأي أي حزب سياسي أو جهة رسمية، مصرا على قوله إن الصحراء الغربية مغربية.

وأكد سعداني ردا على الناطق باسم الحكومة حسان رابحي، في تصريح لموقع «الجزائر1».

«إن تصريحاتي تخصني شخصيا وأتحمل مسؤوليتها وحدي، وهي في الأخير قناعة شخصية».

حيث كان رابحي قال «إن تصريحات سعداني لا تساوي ذرة»، وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق.

قد اعتبر في حديث له بأن الصحراء الغربية مغربية.

واعتبر سعداني أن رد المتحدث باسم الحكومة، «هو إجابة واضحة لأولئك الذين يزعمون أن عمار سعداني يتحدث فقط بناء على تعليمات.

أو على النحو الذي اقترحه الآخرون»، وأضاف «تصريحاتي هي تعبير عن قناعاتي الشخصية .

وموقفي من مغربية الصحراء معروف بشكل عام ولا يمثل شيئًا جديدًا».

وأكد سعداني بالقول «لقد أتيحت لي الفرصة للتعبير عنها عندما كنت مسؤولاً، وأعبّر عنها اليوم كمواطن بسيط».

وأضاف «أنا مسؤول عن أقوالي حول هذا الموضوع، كمواطن وبكل حرية من دون إشراك أي حزب رسمي.

أو حزب سياسي أو أي شخص آخر».