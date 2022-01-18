تصريحات صادمة عن التاريخ.. زمور يواصل الهذيان ويخاطب الجزائريين باستفزاز

قال المرشح الرئاسي الفرنسي من اليمين المتطرف، إيريك زمور، أمس الإثنين، إنه يرفض أي “توبة أو اعتذار” من فرنسا.

وأعلن أنه سيحذف، في حال انتخابه، اتفاقية 1968 التي تسهل عمل وإقامة الجزائريين المهاجرين.

وقال إريك زمور، لجمعية الصحافة الأجنبية (APE): “ضعفنا هو الذي يجعل القادة الجزائريين متعجرفين، لكنهم يحترمون الأشخاص الذين يحترمون أنفسهم”. وتابع: “سيفهمون ما سأقوله لهم ، أنه لا يوجد ذنب فرنسي” ، في حين كانت العلاقات بين باريس ومستعمرتها السابقة معقدة ومضطربة على الدوام ، خاصة فيما يتعلق بقضايا النصب التذكاري.

وأضاف إريك زمور “إذا استعمرنا الجزائر لمدة 130 عاما، فنحن لسنا الأوائل ولا الوحيدين. فالجزائر استعمرت سابقا، من قبل الرومان والعرب والأتراك والإسبان”.

وأضاف إريك زمور “كانت هناك مجازر، اشتباكات، أنا لا أنكر ذلك إطلاقا ، لكنهم قاتلونا أيضا، هذا هو تاريخ العالم”.

وأكد أنه مصمم على إلغاء اتفاقية فرنسية جزائرية لعام 1968 والتي تسهل حركة وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا. وخلص إلى أن الاعتذار لن يكون موضوع نقاش”.

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