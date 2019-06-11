تصريحات مثيرة لمسؤول بالمجلس العسكري السوداني

أقر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بحدوث تجاوزات من قبل ضباط بالقوات النظامية، خلال عملية فض الاعتصام، التي جرت في 3 جوان الجاري.

وأبلغ رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، “شمس الدين كباشي”، صحيفة “الإنتباهة”، أن المجلس العسكري الانتقالي شكّل لجنة برئاسة لواء حقوقي، وذلك للتحقيق في التجاوزات.

وأكد ذات المسؤول، أن “الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة”.

كما كشف “كباشي”، عن شروط للمجلس، للتفاوض مجدداً مع قوى الحرية والتغيير، ومنها رفع العصيان المدني.

وفي تصريح لافت، أعلن “كباش”، أن الإنترنت لن يعود في الوقت الراهن، وقال في هذا الشأن: “لن يرجع قريباً لأنه مهدد للأمن القومي”.