تصعيد “حزب الله” مستمر.. 9 هجمات استهدفت مواقع جيش الإحتلال وقوة مشاة

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مواقع الإحتلال الصهيوني على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية بمختلف الأسلحة موقعة اصابات مباشرة.

وقام حزب الله،اليوم الإثنين ، بشن 9 هجمات على مواقع للكيان الصهيوني، ليعود تصعيد المقاومة اللبنانية بقوة منذ انتهاء الهدنة بين جيش الإحتلال وحركة حماس.

وجاء في بيان حزب الله الأول، انه تم استهداف تجمعاً لجنود الإحتلال الصهيوني في حرج شتولا وموقع ‏الراهب وشرق مسكاف عام ‏بالأسلحة المناسبة وبالصواريخ الموجّهة وتم تحقيق إصابات مباشرة.‏

كما تم استهداف مواقع البغدادي، رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة وبركة ريشا، جل العلام بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهم إصابة ‏مباشرة.‏

وفي بيانات اخرى، كشف حزب الله عن استهداف قوة مشاة صهيونية، في كرم التفاح شرق ثكنة برانيت ‏وموقع ‏الراهب، وحرج شتولا وحرج حانيتا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.‏

واستأنفت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضدّ الاحتلال الصهيوني، على طول الحدود اللبنانية- الفلسطينية، بعد انتهاء الهدنة بين المقاومة والاحتلال في غزة والتي دامت أسبوعا.