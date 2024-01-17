تصفيات “كان” الفوتسال.. الخضر يتعرفون على موعد مواجهتي ليبيا

تعرف المنتخب الوطني لـ”الفوتسال” على موعد اللقاء المزدوج أمام نظيره الليبي، ضمن الدور التصفوي المؤهل إلى الطبعة الـ 7 لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وستلعب مباراة الذهاب بليبيا، يوم السبت الـ 3 فيفري 2024، على الساعة 19:00 بمدينة مصراتة.

بينما تلعب مباراة الإياب، بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة، يوم السبت الـ 10 فيفري 2024، عند الساعة 19:00.

وفي هذا الصدد، كشفت “الفاف” بأن المنتخب الوطني بقيادة المدرب نور الدين بن عمروش، سيدخل في تربص تحضيري بالجزائر ما بين 28 جانفي الجاري والـ 11 فيفري 2024، تحضيرا لمواجهتي ليبيا.

للإشارة فإن الدور التصفوي المؤهل مباشرة إلى الـ “كان” سيعرف مشاركة 10 منتخبات، يتأهل منهم 5 إلى النسخة السابعة لهذه المنافسة .

مباريات الدور التصفوي :

الموزمبيق – زامبيا

ناميبيا – تنزانيا

ليبيا – الجزائر

غانا – كوت ديفوار

الكاميرون – موريتانيا