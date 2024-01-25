تصل إلى 55 ألف دينار.. هذه تفاصيل زيادات الأساتذة الجامعيين

صادق أمس مجلس الوزراء على ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتخص الأساتذة الجامعيين بالدرجة الأولى.

وتشمل المراسيم القانون الأساسي للأستاذ الجامعي الباحث. القانون الأساسي للباحثين الدائمين. والقانون الأساسي للأستاذ الاستشفائي.

وحسب الناطق باسم المجلس لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي”كناس” عبد الحفيظ ميلاط. فإن أهم ما جاء في القانون الأساسي الجديد، هو استحداث رُتبة جديدة، وهي رتبة الأستاذ المميز.

وأضاف في التصريح الذي خصّ به “النهار أون لاين”. أن قيمة الزيادات في الأجر حسب النُسخة النهائية من النظام التعويضي، على الشكل التالي:

استاذ تعليم عالي:

درجة 6: 40 ألف دينار جزائري

درجة 8: 45 ألف دينار

درجة 10: 50 ألف دينار

درجة 12: 55 ألف ددينار

أستاذ محاضر أ

الدرجة السادسة: 30 ألف دينار

أستاذ محاضر ب

الدرجة السادسة: 22 ألف دينار

أستاذ مساعد أ

الدرجة السادسة: 18400 دينار