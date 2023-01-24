تصل إلى 6 درجات تحت الصفر.. موجة برد تضرب 22 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إنخفاض محسوس في درجات الحرارة. وإستمرار موجة البرد طيلة نهار اليوم الثلاثاء على الولايات الشمالية شمال الصحراء أين ستصل إلى – 6 درجات.

وحسب نشرية خاصة تحذر من إستمرار موجة البرد طيلة نهار اليوم الثلاثاء. أين تتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 3 درجات تحت الصفر و 6 درجات تحت الصفر. في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 4 و 6 درجات وذلك على ولايات الجلفة ، المدية ، البويرة ، برج بوعريريج ، سطيف ، ميلة. قسنطينة ، باتنة ، خنشلة ، أم البواقي ، تبسة ، تسمسيلت. بالإضافة كذلك إلى ولايات النعامة ، البيض ، تيارت ، سعيدة ، سيدي بلعباس و شمال الأغواط.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جوية ثانية من إستمرار موجة البرد طيلة نهار اليوم الثلاثاء. على الولايات الجنوبية، أين تتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 0 درجة و 2 درجة تحت الصفر. في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 6 و 10 درجات. وذلك على ولايات بشار ، شمال تيميمون ، المنيعة ، غرداية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة. وموجة برد على الولايات الساحلية وشمال الصحراء طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، أفاد بتساقط أمطار رعدية غزيرة. على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، البيض. بالإضافة كذلك إلى المنيعة، تيميمون وبشار.

كما ستتساقط الأمطار بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الثلاثاء إلى غاية السادسة مساء.

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