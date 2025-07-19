تصل 46 درجة.. موجة حر تضرب هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذرت ذات المصالح في تنبيه لها من موجة حر على ولايات الجزائر، بومرداس، عنابة، بجاية، سكيكدة، جيجل والطارف.

حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و 46 درجة مئوية تحت الظل.

كما أفاد تنبيه آخر بتسجيل طقس حار بداية من صبيحة اليوم السبت إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد، على ولايات باتنة.، المسيلة، تندوف، ميمون، أدرار، برج باجي مختار، ان صالح وتمنراست.

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