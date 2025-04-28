تصنيع أقلام الأنسولين محليا..قويدري يكشف الجديد

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري أنه سيتم الشروع في تصنيع أقلام الأنسولين من قبل شركتين جديدتين. ليرتفع عدد الشركات الناشطة في هذا المجال إلى أربع، مشيرا إلى أن بعضها قام بعمليات تصديرية.

وفي هذا السياق لفت الوزير إلى أن الانتاج الصيدلاني الوطني يمثل حوالي 79

بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأدوية، داعيا بالمناسبة المتعاملين الاقتصادين للاستثمار في المواد الأولية وكذا المستلزمات الطبية التي يتم استيراد حوالي 98

بالمائة منها.

واضاف بأن الجزائر قطعت “أشواطا كبيرة” في مجال الانتاج الصيدلاني. فمن ضمن

600 مصنع دواء في افريقيا تتواجد 218 منها في الجزائر،ما يمثل 30 بالمائة من

الصناعة الصيدلانية الافريقية.