تصنيف التايمز للجامعات العالمية.. الجزائر الأولى مغاربيا

حلّت المؤسسات الجامعية الجزائرية في المرتبة الأولى مغاربيا. من حيث عدد الجامعات المرتبة ضمن تصنيف التايمز للجامعات العالمية إصدار 2025.

حسبما أفاد به بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن المؤسسات الجامعية الجزائرية حلّت في المرتبة الأولى مغاربيا. بعدد الجامعات المرتبة في تصنيف التايمز للجامعات العالمية “THE World University Rankings” إصدار 2025. والذي تضمن تصنيف جامعات 115 دولة. وتم تصنيف 26 مؤسسة تعليم عالي جزائرية. وهو ما أظهر إرتفاعا في عدد مؤسسات التعليم العالي الوطنية ضمن هذا التصنيف مقارنة بإصدار 2024.

وجاءت جامعة سيدي بلعباس بالمركز الأول على المستوى الوطني وضمن أحسن 1200 مؤسسة تعليم عالي على المستوى العالمي. مما يبرز الجهود المبذولة من طرف فواعل القطاع من أجل تحسين مكانة مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف التصنيفات العالمية. والعمل على الإمتياز لترقية مرئيتها على المستوى الدولي وتعزيز دورها الإقتصادي.

ويعتمد تصنيف التايمز للجامعات على خمس محاور رئيسية تتمثل في نوعية التعليم العالي. نوعية البحث العلمي، الإقتباسات الإنفتاح الدولي والتأثير على الصناعة.