تصنيف الجزائر ضمن فئة الدخل المرتفع لعام 2025

صنفت مجموعة البنك الدولي، الجزائر، ضمن فئة الدخل المرتفع لعام 2025، وبذلك صعدت في تصنيفات الدخل العالمي وفق إحصائيات تعكس تحولا اقتصاديا عميقا.

وارتفع تصنيف الجزائر، من فئة ” الدخل المتوسط” إلى فئة “الدخل الأعلى”. وفق الإحصائيات المتعلقة بالمراجعة الإحصائية الوطنية التي أجريت على حساب النائج المحلي الإجمالي.

كما جاءت الجزائر، ضمن الـ10 دول الإفريقية المصنفة كدول ذات دخل مرتفع إلى جانب كل من السيشل. والغابون، ليبيا وجنوب إفريقيا.

ويعود إعادة تصنيف الجزائر نحو الأعلى، إلى مراجعة شاملة للحسابات القومية.