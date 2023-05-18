تضخيم “البنتاغون” أسعار الأسلحة المرسلة لأوكرانيا.. مسؤول أمريكي يوضح!

أفصحت مصادر أمريكية عن مبالغة وزارة الدفاع، في أسعار الأسلحة الأمريكية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

والتي قدرت بواقع ثلاثة مليارات دولار عن القيمة الحقيقية.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية، الذي كشف عن وجود تناقضات في كيفية تقييمهم للمعدات التي أرسلوها إلى أوكرانيا.

وأضافت ذات المصادر، فإن الخطأ وقع عند وضع البنتاغون قيمة أعلى للأسلحة التي تم سحبها من المخزون الأمريكي، ثم إرسالها إلى أوكرانيا، إذ قام البنتاغون بزيادة قيمة المعدات بنحو 3 مليارات دولار.

كما سيتم تقديم إخطار للكونغرس بالتعديل المحاسبي يوم الخميس، وقد ينتج عن هذا الأمر إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا.