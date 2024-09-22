تضرر المدارس بسبب التقلبات الجوية في الجنوب..وزير التربية يرد

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة. من أجل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.

وأوضح وزير التربية على هامش إشرافه على انطلاق الموسم الدراسي، أن “بالنسبة للمدارس التي تضررت بسبب الأمطار في بعض الولايات الجنوبية”. “نطمئن أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لعودة التلاميذ إلى المدارس”.

وفي سياق مغاير، أكد بلعابد، أن قطاعه سيأخذ كل الإجراءات للحد من ظاهرة غياب تلاميذ الأقسام النهائية خلال الثلاثي الثالث من كل سنة دراسية.

أما عن تقييم المكتسبات، فقال الوزير إنه سيكون في كل طور من أطوار الابتدائي.