تطبيق إفتراضي لتحويل الأموال من حساب بريدي إلى آخر

ستدخل عملية تحويل الأموال من حساب بريدي جاري إلى حساب بريدي آخر، عن طريق إستعمال تطبيق إفتراضي بالجزائر.

تدخل لأول مرة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، كخدمة جديدة تقدمها مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها.

واوضح شبل نبيل مدير الدراسات بالعاصمة في تصريح لواج، ان مؤسسة بريد الجزائر ستقدم هذه الخدمة لتفادي عناء التنقل إلى المراكز البريدية.

وكذا إستعمال الوصولات والحوالات وإنما عن طريق تطبيق ذكي إفتراضي.

وقال أن تجارب تجري حاليا لإطلاق هذه الخدمة في أقرب الآجال الممكنة.

مشيرا الى حيازة مؤسسة بريد الجزائر على أرضية إفتراضية جديدة ستمكنها من تقديم خدمات نوعية لزبائنه.

ومن بينها خدمة تحويل الأموال من حساب لأخر عن طريق تطبيق خاص بالعملية.

حيث سيتمكن الزبون من إتمام هذا الإجراء من أي مكان يريد عن طريق إستعمال التطبيق الذي سيخصص للعملية ويمكن تحميله عبر الهواتف الذكية.

وكشف ذات المتحدث، أن بريد الجزائر قد أطلق مؤخرا مناقصة وطنية و دولية لاقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني

وهذا في إطار المساهمة في ترقية التجارة الإكترونية بالجزائر، حيث سيتم توزيع تلك الأجهزة على التجار بصفة مجانية.

من أجل تمكين زبائن بريد الجزائر من الحائزين على البطاقة الذهبية.

افاد نبيل شبل انه تم الى غاية يومنا هذا استصدار ازيد من 4 مليون بطاقة ذهبية تم تسليم منها نحو 2.8 مليون منها لأصحابها.