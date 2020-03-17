تطبيق الحجر الصحي الشامل في فرنسا بسبب كورونا

بدأت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تطبيق الحجر الصحي الشامل على أراضيها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، فرض الحجر المنزلي على مواطنيه، لمواجهة تفشي فيروس “كوفيد 19”.

وقال ماكرون إن فرنسا ستفرض قيودا على الحركة ابتداء من يوم الثلاثاء، ولمدة 15 يوما، في محاولة للحد من تفشى فيروس كورونا المتسارع.

ويأتي ذلك، بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في فرنسا، وبلغت حصيلة الوفيات 127 شخصًا وسجلت 5423 إصابة مؤكدة بالفيروس.