تطبيق نظام إلكتروني جديد لطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة

قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه مع إنتهاء القيود الصحية التي فرضت على طالبى اللجوء إلى الولايات المتحدة بدءا من اليوم الجمعة. فإن المهاجرين في شمال المكسيك يواجهون المزيد من عدم اليقين حول نظام إلكتروني جديد لتحديد مواعيد. من أجل طلب اللجوء إلى البلاد.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد قدمت القواعد الجديدة للجوء فى محاولة. لمنع طالبي اللجوء من المجئ عبر الحدود بشكل غير قانونى، بإحياء وتشديد عقوبات ما قبل الوباء. وسن طرق قانونية جديدة لطلب اللجوء تهدف إلى الحد من التهريب.

وبدأ الانتقال إلى النظام الجديد ليلة الجمعة في ظل تحديات قانونية ومحاولات اللحظة الأخيرة من المهاجرين. لعبور الحدود المعززة بالاسلاك الشائكة والقوات.

حيث وجه قاضٍ فيدرالي في فلوريدا ما يمكن أن يكون انتكاسة قانونية خطيرة للخطة بوقفه مؤقتا لمحاولة الإدارة الأمريكية. إطلاق سراح المهاجرين بشكل أسرع عندما تصبح مراكز احتجاز دوريات الحدود ممتلئة.

وتأتي القواعد الجديدة بعد انتهاء القاعدة المعروفة باسم العنوان 42، المطبقة منذ مارس 2020. والتي سمحت لمسئولى الحدود بإعادة طالبى اللجوء إلى بلادهم سريعا عبر الحدود على أساس منع انتشار وباء كورونا.

وفي حين أن تلك القاعدة منعت العديد من طالبى اللجوء، لكنها لم تحمل تداعيات قانونية وشجعت على تكرار المحاولة.

وبعد يوم الخميس، فإن المهاجرين يواجهون المنع من دخول الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات وربما الملاحقة الجنائية.