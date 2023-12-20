تطبيق Whatsapp يتضمن ميزة جديدة

يتضمن تطبيق Whatsapp ميزة جديدة تتيح لك تسجيل الدخول إلى التطبيق بحسابين على نفس الهاتف الذكي. خيار عملي مخصص لمحطات Android.

هذه هي الميزة التي ينتظرها العديد من مستخدمي Whatsapp. في رسالة نُشرت يوم الأربعاء 13 ديسمبر على تويتر. أعلن تطبيق المراسلة Meta عن نشر خيار جديد. يتيح هذا الأخير إمكانية الاتصال بحسابين على هاتف ذكي واحد.

الميزة الجديدة، المتوفرة حاليًا فقط لأجهزة Android، كانت متاحة بالفعل منذ أوت الماضي في الإصدار التجريبي من Whatsapp. ووفقا لخدمة الرسائل، فإنها تجعل إدارة المحادثة أسهل من خلال السماح للأشخاص. الذين يتنقلون بين رقم احترافي ورقم شخصي بالتبديل بسهولة من رقم إلى آخر.

أدخل رقم الحساب الذي تريد إنشاءه، ثم اضغط على “التالي”. قم بإعداد ملف التعريف الخاص بك بعد التحقق من الرقم عبر Whatsapp

يلزم وجود رقم هاتف منفصل لبطاقة SIM، أو هاتف ثنائي الشريحة أو eSIM، لإنشاء حساب ثانٍ.