تطورات بشأن صحة البشير.. واتجاه لنقله من سجن كوبر

كشفت صحيفة “الانتباهة” السودانية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة بشأن صحة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

وقالت مصادر مطلعة، عن الاتجاه لنقل الرئيس السابق، من سجن كوبر إلى مكان آمن، بعدما زاره مسؤول كبير في المجلس العسكري.

وكان مصدر طبي سوداني، قد كشف في الـ21 من أفريل في تصريح لـ”الأناضول”، أن الرئيس المعزول عمر البشير أصيب بجلطة خفيفة.

وتلقى البشير العلاج بأحد المستشفيات، قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم.

وأضاف المصدر وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن حالته الصحية بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن.

،لكن حالة الرئيس السوداني المعزول النفسية، تتدهور باستمرار.

إضافة إلى رفض الرئيس المعزول، تناول الطعام والأدوية، وتغذيته عن طريق المحاليل الوريدية بالقوة.

وفي 11 أفريل الجاري، تم عزل عمر البشير من الرئاسة، من قبل الجيش، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين.

وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة، بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وقام المدعي العام السوداني، بفتح تحقيق ضد الرئيس المعزول، عمر البشير بتهمة غسل أموال.

ونقلت رويترز، السبت، أن المدعي العام السوداني بدأ التحقيق مع البشير .

ووجهت إلى البشير، تهم غسل الأموال، وحيازة مبالغ مالية ضخمة دون سند قانوني.

وكانت وسائل إعلام سودانية، تناقلت أن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات داهم مقر إقامة الرئيس المعزول.

وعثر الفريق، على كميات كبيرة من النقد الأجنبي، والعملة المحلية بلغت ملايين الدولارات.