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تطوير التعاون الجزائري الأمريكي في القطاع التجاري

بقلم نادية بن طاهر
تطوير التعاون الجزائري الأمريكي في القطاع التجاري
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استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيت مور أوبين.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير حرص الجزائر التام على الرفع من وتيرة التعاون الثنائي، مع الشريك الأمريكي في القطاع التجاري.

تباحث الطرفان خلال اللقاء، سبل ترقية العلاقات التجارية البينية وآليات الرقي بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما سلط الطرفان الضوء على الفرص الاستثمارية، خاصة التحفيزات التي يقدمها قانون الإستثمار الجديد.

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