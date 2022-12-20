تطوير تقنية جديدة لمعالجة سرطانات الوجه والفكين

كشف البروفيسور كريم حيراش بغداد رئيس مصلحة سرطان الوجه والفكين بالمؤسسة الإستشفائية “أول نوفمبر 1954” بوهران. أنه سيتم تقديم تقنية جديدة للتكفل بعلاج سرطانات الوجه والفكين من خلال وضع دعامة تم التوصل إليها

وقال حيراش، خلال لقاء علمي حول سرطان الوجه والفكين سينظم يومي الأربعاء والخميس المقبلين بذات المرفق الصحي. أن الأمر يتعلق بتركيب دعامة تستعمل في جراحة الوجه والفكين وتحصلت على براءة الاختراع بالجزائر. مضيفا أن الحدث يشكل الأول من نوعه بالجزائر.

و أضاف حيراش أن الحاضرين في اللقاء سيتمكنون خلال اليوم الثاني من اللقاء من متابعة عن طريق نقل مباشر لعدة عمليات جراحية لمرضى هذه المصلحة. مع استعمال الطريقة العلاجية الجديدة و تركيب هذه الدعامة.مضيفا أنه تم تخصيص قاعتين للعمليات الجراحية من أجل هذه المناسبة. التي ستجمع جراحين من مختلف التخصصات ذات الصلة بالوجه “الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه والفكين والجراحة التجميلية وغيرها”.

كما يندرج اللقاء الذي يحمل عنوان “الجراحة التجميلية للوجه والفكين” في إطار التكوين المتواصل للجراحين الشباب وسيشهد مشاركة حوالي 100 أخصائي من مختلف المؤسسات الصحية للوطن. كما سيشارك في هذا اللقاء كضيف شرف البروفيسور هارفي بناتو الأخصائي الفرنسي ذو الشهرة العالمية في جراحة الوجه و الفكين و الجراحة التجميلية و الذي سيقدم أخر المستجدات في هذا المجال.

و يشمل برنامج اللقاء العلمي عدة مداخلات حول أورام الوجه والفكين وجراحات الصدمات و جراحة تقويم الفكين و الجراحة التجميلية. كما سيتم التطرق إلى موضوع ورم اللسان إضافة إلى سرطان الجلد و غيرها

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