تطوير لقاح سبوتنيك V ضد سلالة أوميكرون

أعلن مدير مركز “جاماليا” الروسي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبيرج. أنه قام بتعديل لقاح “سبوتنيك V” ضد سلالة أوميكرون من فيروس كورونا. مشيرا إلى أن هذا التطوير يخضع حاليا للمرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وقال جينتسبيرج في تصريح لقناة روسيا 24 اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن متحور أوميكرون سيحل محل سلالة دلتا.

وفي هذه الحالة ربما ينبغي أن يكون اللقاح مكونا من عنصرين، ليحمي من سلالة دلتا وسلالة أوميكرون في نفس الوقت.

وأضاف “من الضروري استخدام منصة جديدة لابتكار لقاحات طورها معهد جاماليا، ونحن نقوم بذلك. وهذا الأمر يمر حاليا بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية”.

يُذكر أن جينتسبيرج أعلن بوقت سابق أن تعديل اللقاح سيكون ضروريا إذا انخفضت فعالية اللقاح الحالي عشرة أضعاف أو أكثر.

للتذكير،قالت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ماريا فان كيركوف، بأن المجتمع العالمي يواجه تسونامي من الإصابات بالفيروس التاجي.

وأوردت ذات المسؤولة، في مقابلة مع صحيفة “باييس” الإسبانية: “أعتقد أننا نواجه تسونامي من العدوى في العالم، سواء مع سلالة دلتا ومع أوميكرون”.

كما حثت ذات المتحدثة، حكومات الدول على عدم الانتظار لعمل ما يلزم.

وأضافت الخبيرة: “نحتاج إلى إنهاء الوباء، وإلى تقليل انتشار الفيروس إلى مستوى منخفض. وتجنب الأمراض الشديدة من خلال التطعيمات وضمان العلاج في الوقت المناسب”.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة “B.1.1.529″، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم “أوميكرون”. في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا. حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.

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