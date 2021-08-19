تطوير نوع من لقاح “سبوتنيك V” مُعد خصيصا لسلالة “دلتا”

كشف ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز “غاماليا” الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن المؤسسة طورت نوعا من لقاح “سبوتنيك V” مخصص لسلالة “دلتا“.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن غينتسبيرغ قوله: “الجميع بدأ في تحضير لقاح على أساس تسلسل سلالة دلتا، ولا أحد بديهيا يستطيع أن يقول إنه سيكون الأفضل ضد هذه السلالة”.

ويهيمن متحور “دلتا” من الفيروس التاجي على عدة دول عبر العالم ومنها الجزائر، وترتبط به معدلات الوفيات المرتفعة.

ولقاح “سبوتنيكV” معترف به، ويستخدم حتى الآن في أكثر من 70 دولة، من بينها الجزائر. ويتميز هذا اللقاح، الأول تسجيلا على مستوى العالم، بأن جرعاته لا تحتاج إلى وسائل تبريد لحفظها.