تعاون جزائري ألماني في مجال الصناعة التحويلية للمحروقات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، وفدا عن المجمع الألماني “أش أند أر العالمي جي أم بي أش” H&R International GmbH، بقيادة رئيسها التنفيذي، نيلز هانز هانسن.

وحسب بيان الوزارة، جرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي.

وتباحث الجانبان حالة علاقات التعاون بين سوناطراك والمجمع الألماني “أش أند أر العالمي” في مجال المحروقات. ولا سيما في مجال الصناعات والتكنولوجيات المبتكرة البتروكيميائية والتكريرية. وخاصة بعد الإمضاء على مذكرة تفاهم بين الطرفين لإنجاز دراسة جدوى لمشروع صناعي في الجزائر.

وأشار عرقاب بالمناسبة، إلى أن الجزائر تنتهج سياسة طاقوية متنوعة. منها تطوير الصناعة البتروكيماوية والأنشطة المختلفة التابعة لها التي تعتبر إحدى ركائزها. من أجل تثمين أفضل لمواردنا من المحروقات وتحقيق قيمة مضافة عالية. وكذا توفير المواد البترولية على مستوى السوق الوطنية وتوفير المواد الأولية البتروكيماوية الضرورية للصناعة الجزائرية.

كما أكد عرقاب على أهمية التعاون المشترك بين الجزائر وألمانيا الذي يرتكز على أسس اقتصادية متماسكة. في إطار شراكة قائمة على المصالح الاقتصادية المتبادلة.

وفي الختام، اتفق الطرفان على تكوين فريق عمل مشترك يتولى مهمة وضع خارطة طريق وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. وخاصة في مجال الصناعة التحويلية للمحروقات.