تعاون جزائري هولندي في قطاع التكوين المهني

أبعدت هولندا إستعدادها للدفع بالتعاون الثاني مع الجزائر في قطاع التكوين المهني.

أكدت سفيرة مملكة هولندا بالجزائر، جانا فان دير فيلد، اليوم الثلاثاء، استعداد بلادها على دفع التعاون الثنائي في مجالات التكوين المهني.

جاء ذلك على هامش لقاء جمعها مع وزيرة التكوين و التعليم المهنيين، بن فريحة هيام اليوم بمقر الوزارة.

حيث تبادل الطرقان المحادثات حول الوضع الراهن في ظل مكافحة تفشي الكوفيد 19.

كما اكدت من جهتها وزيرة القطاع على اهمية التكوين حسب احتياجات سوق العمل و السعى الدائم للاستفادة من كل التجارب لتطوير الخدمة العمومية للتكوين المهني.