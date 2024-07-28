تعاون عسكري جزائري-تركي..توقف سفينة الإبرار للبحرية التركية بميناء الجزائر

رست اليوم الأحد، بميناء الجزائر، سفينة الإبرار “TCG BAYRAKTAR-L402” التابعة للبحرية التركية، في توقف يدوم إلى غاية 30 جويلية 2024.

ويهدف هذا النشاط إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين قواتنا البحرية والبحرية التركية. حسب بيان وزراة الدفاع الوطني-.

وعلى هامش هذا التوقف، قام قائد السفينة بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى. كما تم تسطير عدة نشاطات لفائدة طاقم السفينة التركية.