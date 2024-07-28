إعــــلانات
الوطني

تعاون عسكري جزائري-تركي..توقف سفينة الإبرار للبحرية التركية بميناء الجزائر

بقلم أسماء.ع
تعاون عسكري جزائري-تركي..توقف سفينة الإبرار للبحرية التركية بميناء الجزائر
  • 225
  • 0

رست اليوم الأحد، بميناء الجزائر، سفينة الإبرار “TCG BAYRAKTAR-L402” التابعة للبحرية التركية، في توقف يدوم إلى غاية 30 جويلية 2024.

ويهدف هذا النشاط إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين قواتنا البحرية والبحرية التركية. حسب بيان وزراة الدفاع الوطني-.
وعلى هامش هذا التوقف، قام قائد السفينة بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى. كما تم تسطير عدة نشاطات لفائدة طاقم السفينة التركية.

رابط دائم : https://nhar.tv/YEegf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر