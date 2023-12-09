تعبيرا عن رفض الفيتو الأمريكي.. إضراب شامل في القدس الإثنين القادم 

دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى إضراب شامل في القدس يوم الاثنين القادم، وسيكون للتعبير عن رفض الفيتو الأمريكي.

كما جاء هذا الإضراب تناغمًا مع الدعوة العالمية للإضراب الشامل للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

كما دعت ذات القوى إلى الرباط في القدس والصلاة في المسجد الأقصى للدفاع عنه في وجه اقتحامات المستوطنين.

ووجهت كل من نقابات وقوى فاعلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة نداءات للاستجابة لنداء الإضراب الشامل