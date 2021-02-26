تعتبر الأسرع انتشارا وعلماء حذروا من خطورتها.. تعرف على أعراض سلالة كورونا البريطانية

حذر علماء بريطانيون، من أعراض السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لعلماء بريطانيين، فإن أبرز الأعراض المبلّغ عنها في السلالة البريطانية من كورونا هي السعال، التهاب الحلق، التعب، ألم العضلات.

كما يعاني المصابون من أعراض أخرى مثل الحمى وفقدان حاستي الذوق والشم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن اختلافات أخرى لوحظت بين المصابين بهذه السلالة وغيرهم من مرضى “كوفيد-19“.

بالمقابل أضاف المكتب أنه ليس هناك دليل على وجود اختلاف في الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي أو ضيق التنفس أو الصداع.

ومن المعتقد أن هذه السلالة، التي اكتشفت في جنوب شرقي بريطانيا في ديسمبر/ الماضي، أسرع انتشارا.

وتشير السرعة التي انتشرت بها السلالة الجديدة إلى أنها معدية بنسبة 50% إلى 70% أكثر من الفيروس الأصلي.