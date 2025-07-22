تعداد المنتخب المحلي يرتفع وبوقرة يضاعف وتيرة العمل

تواصل تشكيلة المنتخب الوطني المحلي، تحضيراتها بمركز سيدي موسى، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة في الفترة ما بين الـ 2 إلى الـ 30 أوت المقبل.

وخاض أمس الاثنين، المنتخب المحلي، ثاني حصصه التدريبية في إطار التربص المقام بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وفضّل الناخب المحلي مجيد بوقرة، رفع نسق التدريبات والرفع من نسق العمل. حسبما جاء في الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

حيث تضمّن البرنامج حصتين تدريبيتين، جرت الأولى صباحا بالقاعة الرياضية. بينما خصصت الحصة الثانية، التي أقيمت بعد الظهيرة على إحدى أرضيات المركز. للعمل البدني بالكرة، إضافة الى الجانبين التقني والتكتيكي.

وفي المقابل، ارتفع تعداد المحليين أمس الاثنين، بانضمام ثلاثي اتحاد العاصمة. ويتعلق الأمر بكل من سعدي رضواني، آدم عليلات ومهدي مرغم، ليرتفع عدد اللاعبين المشاركين في التربص إلى 23، علما أن بوقرة استدعى 28 لاعبا لهذا التربص.

يُشار إلى أن الناخب المحلي سيضبط اليوم الثلاثاء. القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بعدما حددت الاتحادية الافريقية لكرة القدم “كاف” تاريخ الـ 22 جويلية الجاري. كآخر مهلة أمام المنتخبات المشاركة لارسال القوائم النهائية.