تعديل الحجم الساعي والاستعمال الزمني في الطورين الابتدائي والمتوسط

فيما تم تحديد المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية، الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بتطبيق إجراءات جديدة خاصة بتعديل استعمالات الزمن والحجم الساعي في الطورين الابتدائي والمتوسط، وهذا استجابة لمطالب نقابات التربية، التي دعت منذ سنوات إلى التعديل الزمني.

ستشرع وزارة التربية الوطنية، بداية من الدخول المدرسي المقبل، بتطبيق زمن وحجم ساعٍ جديد، حيث سيتم تخفيض عدد ساعات الدراسة بالاكتفاء فقط بساعتين في الفترة الزمنية لكل الأقسام، مع منح حسب الجدول الزمني لكل قسم ساعة راحة أسبوعيا في الفترة الصباحية، سواء من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة أو من الساعة 11 إلى الساعة 12.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن هذه العملية ستضمن راحة للتلاميذ والأساتذة على حد سواء، وإبعادهم عن الضغط اليومي وكذا الحجم الساعي المكثف.

على صعيد آخر، حددت وزارة التربية الوطنية قائمة المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي، واحتفظت بنفس القائمة التي تم العمل بها السنة الماضية، حيث تقرر مواصلة توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية وبالصيغة سارية المفعول سابقا بالنسبة للسنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط وكل سنوات الطور الثانوي، مع مواصلة توزيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي، والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط.

وحسب ذات المنشور، فإن هذه الكتب تعار مقابل تعهد يلتزم فيه وليّ التلميذ بالحفاظ على سلامة الكتب وإعادتها نهاية السنة.

وتتمثل الفئات المعنية بهذه الخدمة المجانية في تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، التلاميذ المعوزين المسجلين في قوائم التضامن المدرسي المقدرة بـ 5 آلاف دينار، وكذا التلاميذ المعوزين المسجلين في المؤسسات المتخصصة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وأبناء قطاع التربية الوطنية، فيما تم إقصاء أبناء عمال التربية المتقاعدين.

من جهة أخرى، وفيما يخص كتب الصف التحضيري، تأكد أن كلها تباع ولا تتم إعارتها لأي تلميذ من دون استثناء، أما بالنسبة لكتب القراءة والعربية والرياضيات للسنة أولى، فهي مجانية لجميع الفئات، مع ضرورة استرجاعها نهاية السنة.