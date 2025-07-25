تعديل برنامج توزيع المياه في هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن توقف مؤقت للإنتاج في محطة تحلية مياه البحر بالمرسى اليوم الجمعة، مما سيؤدي إلى تعديل في برنامج التوزيع للمياه.

وحسب بيان لذات المؤسسة، سيمس التعديل، في برنامج توزيع المياه، بلديات المرسى، وهراوة، وعين طاية، وبرج البحري، والرويبة.

كما تطمئن “سيال” زبائنها الكرام في البلديات المذكورة أعلاه بأن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد. ستتم تدريجياً وبشكل طبيعي، بعد استئناف الإنتاج في المحطة.