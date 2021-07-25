تعديل توقيت الحجرالصحي لمدة 10 أيام عبر 35 ولاية

قررت مصالح الوزارة الاولى اليوم تعديل توقيت الحجرالصحي من 20.00 مساءً إلى 6.00 صباحا بداية من الغد لمدة 10 أيام. وحسب بيان ذات المصالح فإن قرار التعديل يخص 35 ولاية وإستثنى 23 ولاية أخرى

وفق ذات البيان القرار مس كل من ولاية أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة .

كما ان الوولايات المعنية بالحجر هي تلمسان،تيزي وزو، العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر وهران.

بالإضافة إلى ولاية البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت خنشلة ، سوق أهراس ، تيبازة، النعامة ، غليزان عين تموشنت، أولاد جلال، الوادي، ورقلة