تعديل في حركة سير القطارات بين العاصمة وتيزي وزو

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الخميس، عن تعديل في سير قطارات الجزائر -تيزي وزو-واد عيسي.

وقالت الشركة في بيان لها، أنه إبتداءً من السبت 11 ديسمبر، سيكون تقليص في مسار الخط بين الجزائر وتيزي وزو. كما سيكون الانطلاق والتوقف على مستوى محطة أغا بالجزائر مع المحافظة على نفس برنامج السير.

وأضاف البيان، أن هذا التعديل في خط الجزائر-تيزي وزو-واد عيسي ناجم عن مباشرة أشغال لصيانة السكة الحديدية على مستوي محطة الجزائر.

كما تعتذر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لزبائنها عن أي إزعاج ناجم جرّاء هذه الأشغال. كما سخرت كافة الوسائل البشرية والتقنية المتاحة لها لإستعادة السير العادي للقطارات في أقرب الآجال.

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للتذكير، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن عودة نشاط رحلات القطارات الليلية ذات المراقد بداية من اليوم الأحد 21 نوفمبر.

كما يأتي استئناف رحلات القطارات الليلية تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الاستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل. تبعا لتحسن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كوفيد 19.

وستستأنف الشركة الرحلات على خطي الجزائر – تقرت – الجزائر، وبشار – وهران – بشار، كمرحة أولى.

برنامج القطارات:

*بشار – وهران : الإنطلاق على الساعة الثامنة ليلا، والوصول على الساعة الخامسة صباحا.

*وهران – بشار : الإنطلاق على الساعة الثامنة والنصف ليلا الوصول على الساعة الخامسة صباحا.

*تقرت – الجزائر العاصمة : الإنطلاق على الساعة الخامسة والنصف مساء، والوصول على الساعة الخامسة صباحا .

*الجزائر العاصمة – تقرت: الإنطلاق على الساعة السادسة وعشر دقائق مساء، الوصول على الساعة الخامسة صباحا.

كما أشارت الشركة في بيان لها، أنه سيتم في مرحلة ثانية، إستئناف الرحلات على خطي عنابة – الجزائر العاصمة وتبسة – الجزائر العاصمة. وذلك بداية من يوم الأحد 28 نوفمبر .

ووضعت حيز التنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع قطاعي الداخلية والصحة وكذا مصالح الدرك الوطني. كما يعود قرار هذا الإستئناف لضمان طمـأنينة المسافرين وأمنهم وسلامتهم،.

كما تمّ تحديد عدد المسافرين داخل القطار بالنصف أي بـ 50 شخصا، مع بروتوكول صحي يفرض احترام التباعد الجسدي، وارتداء القناع الواقي داخل المحطة وعلى متن القطار.

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