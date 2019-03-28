تعرف على الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية في قضايا الزنا

أصدرت سلطنة بروناي قانونا جديدا يفرض عقوبة في غاية الصرامة على المدانين بالمثلية الجنسية وممارسة الزنا.

ويقضي القانون الذي يبدأ سريانه في الثالث من أفريل المقبل برجم الأشخاص المدانين في مثل هذه القضايا حتى الموت بحضور مجموعة من المسلمين.

وأصبحت المملكة الآسيوية الصغيرة التي يعتنق نحو 67% من مواطنيها الإسلام أول دولة في المنطقة تعتمد الشريعة في عام 2014.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن صدمتها ورعبها إزاء القانون الجديد، وطالبت سلطات البلاد بالتراجع عن خطتها.

بمراجعة قانون العقوبة استنادا إلى مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، كما حثت المجتمع الدولي على إدانة هذا الإجراء.

للإشارة، أمة بروناي أو أرض السلام، هي دولة تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا.

تعتبر ثالث أكبر جزيرة في العالم، وتقع بين شبه الجزيرة الهنديّة الصينيّة وأستراليا، وتُحيطها دولة ماليزيا من الشرق، والغرب، والجنوب.